Kapitän bleibt an Bord: ÖFB-Kicker verlängert in Bremen

„Marco hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und ist zu einem absoluten Leistungsträger herangereift. Sein sportlicher Wert für die Mannschaft ist enorm. Als Kapitän nimmt er auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle ein und ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner“, sagte Bremen-Trainer Ole Werner. Der fünfmalige ÖFB-Teamspieler Friedl erklärte: „Nach sieben Jahren in Bremen bin ich einer der dienstältesten Spieler im Verein und habe in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich bin überzeugt vom Weg, den die Verantwortlichen mit der Mannschaft gehen wollen und freue ich mich daher sehr auf das, was jetzt noch vor uns liegt.“ zan/sg