Maradonas Dopingfall: Als Argentinien seine Legende verlor

Die blonde Krankenschwester führte Diego Maradona an der Hand vom Spielfeld im Bostoner Foxboro-Stadion zur Dopingkontrolle. Für Sue Ellen Carpenter war es die Gelegenheit, mit dem Fußballheld aus dem von ihr geliebten Argentinien von der Weltpresse gefilmt zu werden. Für den argentinischen Weltstar war es das Ende seiner Karriere in der Nationalelf. Fünf Tage später, am 30. Juni 1994, wurde er wegen Dopings mit Ephedrin von der WM in den USA ausgeschlossen.

"Sie haben mir die Beine abgeschnitten", sagte Maradona, der sich als Opfer betrachtete. Der gesamten argentinischen Mannschaft blieb sprichwörtlich der Atem weg. Die "Gauchos" hatten unter Führung Maradonas einen erfolgreichen Start. Mit einem 4:0-Sieg gegen Griechenland begann die WM. In Erinnerung ist Maradonas ekstatischer Torjubel. Es war sein letzter Treffer im Nationaltrikot.