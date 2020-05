Manninger will sich im Cup den Bayern stellen

Noch ein Spiel und dann ist auch für David Alaba Winterpause. Der 20-Jährige empfängt am Dienstag mit den Bayern den FC Augsburg im Achtelfinale des deutschen Cups (20.30 Uhr, live ARD und Sky). Und Alaba könnte dabei auf einen Österreicher treffen. Augsburg bangt um den Einsatz von Torwart Amsif. Der Ersatzmann des langzeitverletzten Simon Jentzsch laboriert an einer Verhärtung in der Gesäßmuskulatur. Wird er nicht fit, steht Alexander Manninger gegen die Bayern im Tor.

Große Hoffnungen auf einen Erfolg braucht sich der 35-Jährige nicht zu machen. Seit 51 Jahren hat der FC Bayern kein Pflichtspiel mehr gegen Augsburg verloren. Zuletzt siegten die Münchner am 8. Dezember in der Bundesliga mit 2:0.

Dem neuen Schalke-Trainer Jens Keller steht bereits bei seinem Debüt eine Bewährungsprobe bevor. Vom Nachfolger des beurlaubten Huub Stevens wird der Einzug ins Viertelfinale erwartet (19.00). Gegner von Schalke und Christian Fuchs ist Mainz mit Julian Baumgartlinger und Andreas Ivanschitz. Brisant ist die Partie, weil mit Thomas Tuchel ausgerechnet der Trainer der Mainzer auf Schalke als Wunschtrainer gilt. Keller verfügt nur über eine Zusage bis Saisonende.