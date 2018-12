ManCity-Trainer Guardiola: Rassismus ist überall

Das hatte in England eine neue Debatte über Rassismus im Fußball ausgelöst. "Die Leute konzentrieren sich nur auf Fußball, aber es passiert leider nicht nur im Fußball", mahnte Guardiola. Immigranten und Flüchtlinge in der ganzen Welt seien rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. "Wir müssen dafür kämpfen, eine bessere Situation für alle zu erreichen."

Sterling hatte außerdem der britischen Presse vorgeworfen, sie würde das Klima befeuern, indem sie dunkelhäutige Fußballer anders als weiße behandeln würde. Guardiola wollte das nicht bestätigen. "Ich weiß nicht. Als ich hier angekommen bin, habe ich mit ihm gesprochen, weil er in den sozialen Medien so aktiv war", erklärte der frühere Barcelona-Trainer. "Ich hab ihm gesagt, er soll sein Privatleben schützen (...). Ich hoffe, das hat er getan." Guardiola betonte allerdings, die Medien hätten viel Macht, "also haben sie auch eine Verantwortung".