Manchester-Klubs fordern Barça heraus

Geld schießt also doch Tore. Zumindest dann, wenn man es sinnvoll investiert. Jahrelang wurde bei Manchester City mit Millionen herumgeworfen, alles was halbwegs nach einem Ball treten konnte, wurde auf die Insel geholt. Hauptsache sündteuer und prominent. Der steinreiche Klubbesitzer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, machte allein in den letzten vier Jahren 600 Millionen Euro für neue Spieler locker - um einen Gros der Spieler wenig später schon wieder abzugeben.



Nun scheinen sich, langsam aber sicher, die Investitionen doch bezahlt zu machen. Und das liegt nicht nur an der Qualität der Spieler, sondern auch an der Kontinuität, die inzwischen Einzug gehalten hat. Roberto Mancini ist nunmehr seit über zwei Jahren im Trainer-Amt, nachdem zuvor im Jahres-Rhythmus die Betreuer gewechselt worden waren, und mittlerweile hat der Söldnerverein endlich Gesicht und Struktur bekommen - und nicht zuletzt auch den erwünschten Erfolg.



In der Vorsaison holten die Citizens mit dem Sieg im FA-Cup den ersten Titel seit drei Jahrzehnten; in der Liga liegt Manchester City ohne Niederlage gleichauf mit dem Erzrivalen Manchester United; und in der Champions-League-Gruppe A gelten die Engländer als erster Herausforderer von Bayern München, dem Gegner am Dienstag in der Allianz Arena.



Auch Roberto Mancini dürfte inzwischen in der Premier League angekommen sein. In den ersten Monaten seiner Arbeit war der Italiener wegen seiner defensiven und destruktiven Spielweise stets als Catenaccio-Coach kritisiert worden, neuerdings weiß Manchester City auch mit spektakulärem Angriffsfußball à la ManU zu gefallen.



Sergio Agüero, das neueste Spielzeug von Scheich Mansour, diesen Sommer um 45 Millionen Euro von Atletico Madrid geholt, scheint mit acht Toren in sechs Liga-Partien sein Geld wert zu sein. Auch Sturmpartner Edin Dzeko, letzten Winter um läppische 37 Millionen Euro von Wolfsburg gekommen, hat in der Premier League schon sechs Mal getroffen und ist ebenfalls ein Markenzeichen des sichtbaren Stilwandels von Manchester City. "Es spornt mich an, jeden Tag mit den besten Spielern der Welt trainieren zu dürfen", meint der Bosnier, für den das Duell mit dem FC Bayern ein Spiel mit besonderer Brisanz ist. "Eigentlich wäre das ein würdiges Finale", so Dzeko.



Die Konkurrenz sollte sich übrigens keine allzu großen Hoffnungen machen, dass Citys Geldquelle aus Fernost in naher Zukunft versiegen könnte. Ein neuer Trikotsponsor bringt dem Verein 400 Millionen Euro.