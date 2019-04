Manchester-Derby: United als Zünglein an der Titelwaage

Dadurch wurde nicht nur eine kleine Revanche für das Champions-League-Out vier Tage zuvor genommen, sondern auch sichergestellt, dass man im Titelkampf nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist. "Es liegt nur an uns. Wir müssen einfach alle restlichen Spiele gewinnen", sagte Foden.

Die "Citizens" müssen gegen ManUnited auf den neuerlich verletzten Kevin de Bruyne verzichten, bekommen es aber mit einem insgesamt angeschlagenen Gegner zu tun. Der Rekordchampion verlor sechs seiner jüngsten acht Bewerbspartien, zuletzt setzte es am Sonntag ein 0:4 bei Everton. Danach gab es von Paul Pogba heftige Kritik. "Wie wir alle, auch ich, gespielt haben, war respektlos gegenüber dem Club und den Fans", meinte der französische Weltmeister und gelobte Besserung. "Der einzige Weg, uns zu entschuldigen, ist, gegen City alles zu geben."

Kampf um ein CL-Ticket

Für United geht es gegen den Stadtrivalen nicht nur um die Ehre, sondern auch um ein Champions-League-Ticket. Der Tabellensechste steht bei 64 Punkten, davor liegen Arsenal (66), Chelsea (67) und Tottenham (67), wobei Chelsea ein Spiel mehr ausgetragen hat. Liverpools James Milner wünscht sich sehnlich, dass die "Red Devils" am Mittwoch einem Platz unter den Top vier näher kommen. "Zum ersten Mal in meinem Leben drücke ich Manchester United die Daumen", kündigte der 33-Jährige an.