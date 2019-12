Manchester-Derby: Brisantes Stadtduell in Zeiten der Krise

Es ist gerade einmal zwei Monate her, da sagte David de Gea: "Das ist die schwierigste Zeit, seit ich hier bin." Der Spanier spielt seit 2011 in Manchester bei United, er stand beim Gewinn der letzten Meisterschaft 2013 bereits im Tor. Vergangene Woche sagte De Gea nach einer neuerlichen Enttäuschung: "Die Jungs geben ihr Letztes auf dem Feld, im Training, in den Spielen. Man könnte vielleicht mangelnde Qualität in bestimmten Bereichen ausmachen, aber sicherlich keinen fehlenden Kampf."