Manchester City kehrt an die Tabellenspitze zurück

Titelverteidiger Manchester City hat am Samstag mit einem Pflichtsieg in der englischen Premier League zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobert. Die Citizens setzten sich beim Abstiegskandidaten Fulham ohne Probleme mit 2:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Bernardo Silva (5.) und Sergio Aguero (27.).

Mit dem zwölften Pflichtspielsieg in Folge, dem siebenten in der Liga, überholte ManCity den bisherigen Spitzenreiter Liverpool, der erst am Sonntag (17.30 Uhr) im Schlager den Tabellendritten Tottenham empfängt. Der Meister hat einen Punkt mehr auf dem Konto als Liverpool. Beide Titelanwärter haben noch sieben Partien zu absolvieren.