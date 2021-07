"Man holt Andreas Herzog so, wie er ist"

Fünf Länderspiele in nur vier Wochen: Auf Andreas Herzog, den Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim US-Fußballteam, wartet eine intensive Zeit in Übersee.



Der KURIER sprach mit dem österreichischen Rekord-Nationalspieler, bevor er in die Luft ging.

KURIER: Wie oft sind Sie im Auftrag Ihrer Majestät Klinsmann unterwegs?

Andreas Herzog: Es werden im Schnitt mindestens zwei bis drei Tage pro Woche sein, an denen ich in Europa unterwegs bin und Spieler beobachte. Ich bin für die US-Legionäre in Europa zuständig, gemeinsam mit Matthias Hamann. Jürgen Klinsmann und Martin Vazquez kümmern sich um alles in den USA. Ich bin nur bei Länderspielen und Trainingslagern in den USA, wie jetzt in den kommenden Wochen.

Also noch kein waschechter Amerikaner?

Nein, dafür bin ich zu wenig in Übersee. Aber jetzt treffen wir einander in Orlando, dann folgen Testspiele in Jacksonville, Washington und Toronto, gegen Schottland, Brasilien und Kanada. Die WM-Qualifikation beginnt für uns im Juni in Tampa Bay in Florida, dann geht es nach Guatemala.

Mit den USA werden Sie wohl leichter zur WM fahren als mit Österreich.

Warten wir ab, der Qualitäts­unterschied ist nicht groß. Man sagt generell, dass man sich mit den USA leichter qualifizieren kann. Übermächte wie Deutschland hast du natürlich nicht in der Gruppe, aber Spiele gegen Mexiko oder Costa Rica sind schon sehr enge Angelegenheiten. Auch in Panama musst du erst gewinnen. Die haben gute Spieler, die in Europa niemand kennt. Das wäre, als würden die USA gegen Bosnien antreten.