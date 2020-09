Mainz schnappt sich ein Top-Talent aus Österreich

David Nemeth hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Sogar der FC Arsenal aus London hat sich KURIER-Informationen zufolge ernsthaft mit dem 19-jährigen Burgenländer beschäftigt. Geworden ist es schließlich der FSV Mainz 05. Beim Klub der deutschen Bundesliga unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2024.

Aus Österreich hat sich vor allem die Wiener Austria intensiv um den Unter-19-Teamspieler bemüht. Nachdem die Violetten nun aber Eric Palmer-Brown ein weiteres Jahr zu sehr guten Konditionen von Manchester City ausleihen konnten, ist auch der Bedarf auf der Position im Abwehrzentrum nicht mehr ganz so groß.

Nemeth hatte vor einem Jahr den Sprung von den Mattersburger Amateuren zu den Profis in die Bundesliga geschafft und absolvierte dort 13 Spiele in der vergangenen Saison.

Die letzten Prüfungen

Laut Angaben der Mainzer werde der Österreicher zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Möglich ist aber auch, dass Nemeth in eine bessere Liga als die deutsche Regionalliga verliehen wird. "Eine einjährige Leihe in die 2. deutsche Liga, in die Schweiz oder auch nach Österreich ist möglich", sagt Vater Erwin Nemeth.

Noch ein Jahr in Österreich zu bleiben sei ursprünglich auch eine Variante gewesen, damit der junge Mann in Ruhe die letzten Prüfungen für die Matura auf der Handelsakademie in Mattersburg fertig machen kann. Dies werde nun aber demnächs erledigt, so der Vater.

Der 1,91 Meter große Blondschopf gilt als stark am Ball, für sein Alter sehr abgebrüht und mit einem guten Spielverständnis ausgestattet.