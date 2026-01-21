Spielpraxis für die WM: Posch landet in Mainz
Laut Sky-Informationen soll es fix sein: ÖFB-Teamspieler Stefan Posch spielt im Frühjahr in Mainz.
Stefan Posch wird laut Sky-Informationen zum FSV Mainz 05 wechseln. Eine Einigung mit seinem Stammverein FC Bologna und Leih-Team Como soll bereits erzielt worden sein, der Medizincheck soll am Mittwoch noch erfolgen. Dann steht der geplanten Leihe ohne Kaufoption nichts mehr im Weg.
Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird es freuen: Posch könnte in Mainz mehr Spielpraxis in Hinblick auf die WM im Juni/Juli sammeln. Bereits von 2016 bis 2023 stand der Defensivspieler bei Hoffenheim unter Vertrag - der 28-Jährige kennt also die deutsche Bundesliga.
