Spielpraxis für die WM: Posch landet in Mainz

ÖFB-Teamkicker Stefan Posch spielte zuletzt in Italien
Laut Sky-Informationen soll es fix sein: ÖFB-Teamspieler Stefan Posch spielt im Frühjahr in Mainz.
21.01.26, 11:16

Stefan Posch wird laut Sky-Informationen zum FSV Mainz 05 wechseln. Eine Einigung mit seinem Stammverein FC Bologna und Leih-Team Como soll bereits erzielt worden sein, der Medizincheck soll am Mittwoch noch erfolgen.  Dann steht der geplanten Leihe ohne Kaufoption nichts mehr im Weg.

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird es freuen: Posch könnte in Mainz mehr Spielpraxis in Hinblick auf die WM im Juni/Juli sammeln. Bereits von 2016 bis 2023 stand der Defensivspieler bei Hoffenheim unter Vertrag - der 28-Jährige kennt also die deutsche Bundesliga. 

