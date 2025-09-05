Ein Bus mit der luxemburgischen U21-Fußballnationalmannschaft und Betreuern an Bord ist im Nordwesten Frankreichs verunglückt.

Fünf Spieler erlitten bei dem Unfall in der Region Bretagne am Donnerstagabend Schnittwunden oder Prellungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie der Fußballverband Luxemburgs (FLF) mitteilte.