Torjubel für den toten Freund

Der belgische Teamstürmer Romelu Lukaku gedachte mit einer bewegenden Geste an seinen Freund, an Junior Malanda, der am Samstag bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Der 21-jährige Lukaku vom englischen Premiere-League-Klub Everton war ein guter Freund des 20-jährigen Ex-Wolfsburgers Malanda, beide waren gemeinsam im Nachwuchs bei Anderlecht. Lukaku brachte Everton im FA-Cup bei West Ham mit 2:1 in Führung und deutete sofort mit den Zeigefingern zum Himmel. Schon vor der Partie hatte Lukaku angekündigt für Malanda spielen zu wollen. Am Ende verlor Everton aber mit 8:9 nach Elfmeterschießen.