Lostag in Nyon: Wer wird die letzte Hürde sein?

Zwei Qualifikationsrunden sind im Europacup gespielt. Von den 54 UEFA-Verbänden sind schon zehn mit allen ihren Teilnehmern ausgeschieden, nur mehr zehn Verbände sind noch mit allen Klubs vertreten.

Auch Österreich hat mit der Admira schon einen Teilnehmer „verloren“. Für die anderen vier Vertreter ist schon heute ein wichtiger Tag: Noch bevor ab Dienstag die Hinspiele der 3. Qualifikationsrunde stattfinden, wird in Nyon am Genfer See das Play-off ausgelost.

Die UEFA hat in der Champions League und in der Europa League bereits eine Topfeinteilung vorgenommen. Dies wurde erstmals schon Tage vor der Auslosung veröffentlicht. Der KURIER gibt den Überblick ...