Lokalaugenschein in den Liga-Stadien

Fünf Schauplätze stehen trotz Eiseskälte im Brennpunkt. Welche Spiele finden am Wochenende statt, welche sind von einer Absage bedroht?



Austria – Ried Dank der Rasenheizung hätte trotz des Schneefalls auch am Dienstag schon ein Spiel stattfinden können. Die Austria geht davon aus, dass am Samstag der Auftakt ins Frühjahr gegen Ried pünktlich um 16 Uhr angepfiffen wird.



Wr. Neustadt – Rapid Die Schneedecke wurde am Dienstag mit Spezialgeräten weggeblasen, der Boden ist nicht gefroren. Manager Alexander Gruber ist zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass gespielt werden kann. Nur nasser Schnee in den nächsten Tagen kann zum Problem für den Boden werden" Am Donnerstag erfolgt die Kommissionierung.



Sturm – Mattersburg Nur wenn Frau Holle in den verbleibenden Tagen Unmengen an Schnee über Graz ausschüttet, droht eine Absage.



Innsbruck – Salzburg Innsbruck-Trainer Kogler ging von der Spieldurchführung aus und wollte im Stadion trainieren. Allerdings ist der Rasen nun trotz Heizung gefroren. Wacker drängt die Liga zu einer Absage, um das Spielfeld nicht dauerhaft zu beschädigen. Salzburg hofft auf eine frühe Entscheidung, um kurz vor dem Europa-League-Spiel gegen Charkiw noch einen Testgegner finden zu können.



Admira – Kapfenberg In der Südstadt rechnet man mit einer Absage und hofft auch darauf, weil man die Sinnhaftigkeit eines Matches auf gefrorenem Boden anzweifelt. Die Admira trainierte zuletzt nur auf Kunstrasen und in der Halle. Am Donnerstag prüft die Liga das Geläuf.