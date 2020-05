Löw: Rekordschütze und Erfolgstrainer

Der Spieler: Joachim " Jogi" Löw (*3. Februar 1960) stürmte in seiner aktiven Karriere für Freiburg, Stuttgart und Frankfurt. Mit 81 Toren ist er heute noch Rekordschütze von Freiburg, vier Mal stand der gebürtige Schwarzwälder im U-21-Team.



Der Trainer: Mit 36 wurde Löw in Stuttgart vom Co-Trainer zum Chefcoach befördert. Er führte den Verein zum Pokalsieg und ins Europacupfinale. Es folgten Stationen bei Fenerbahçe, Karlsruhe und Adanaspor.



2002 wurde er mit Tirol Meister, der Klub ging aber in Konkurs. Bei der Austria wurde er 2004 von Frank Stronach entlassen, obwohl der Klub die Liga angeführt hatte.



Ein Glücksfall: Jürgen Klinsmann bestellte ihn zum Co-Trainer im deutschen Nationalteam. Seit Sommer 2006 ist Löw Bundestrainer. 2008 kam er bis ins EM-Finale, bei der WM 2010 war im Semifinale Endstation - jeweils gegen Spanien.



Der Mensch: Joachim Löw ist seit vielen Jahren mit Daniela verheiratet und lebt in der Nähe von Freiburg.