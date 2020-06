Lockerer Auftaktsieg für Russland

Aber die Russen hatten immer noch noch Kerschakow, um Riesenchancen zu vergeben. Der Stürmer von Zenit St. Petersburg verhaute auch in der 65. Minute.

Und in der 68. Minute.

Und in der 70. Minute.

Dsagojew war aber nicht Kerschakow, der seinen Platz räumen musste. Mit einem Schuss unter die Latte stellte der ZSKA-Moskau-Stürmer in der 79. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte drei Minuten später der eingewechselte Pawljutschenko mit einem Prachtschuss.



Von den tschechischen Fans war nichts mehr zu hören, von den tschechischen Spielern nichts mehr zu sehen – Russland ist Tabellenführer.