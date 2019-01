Liverpool scheiterte in 3. FA-Cup-Runde an Wolverhampton

Der FC Liverpool ist im englischen FA-Cup schon in der dritten Runde ausgeschieden. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen "Reds" zogen am Montag beim Premier-League-Rivalen Wolverhampton Wanderers mit 1:2 den Kürzeren. Für den von Jürgen Klopp gecoachten Tabellenführer war ein Treffer des Belgiers Divock Origi (51.) zu wenig. Für Wolverhampton trafen Raul Jimenez (38.) und Ruben Neves (55.).