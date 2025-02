Liverpool gewinnt Topspiel der Premier League gegen Manchester City

Für Manchester City geht die Krise weiter. Am Sonntag setzte es in der Premier League gegen Tabellenführer FC Liverpool eine 0:2-Heimniederlage. Die "Reds" liegen damit nun in der Tabelle bereits 20 Punkte vor den "Cityzens", die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben und aktuell den vierten Platz besetzen.

Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai und Topstar Mohamed Salah erzielten am Sonntag die Tore. Für den Ägypter war es bereits das 26. Saisontor im 27. Spiel in der Premier League. Für Liverpool war es auch ein großer Schritt in Richtung Meistertitel. Nachdem Verfolger Arsenal gegen West Ham eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste, bauten Salah und Co. ihre Führung auf elf Zähler aus.

"Manchester City hat dominiert, aber das Ergebnis spricht für uns", freute sich Torschütze Szoboszlai nach dem Sieg. Tatsächlich verzeichnete Manchester City 16 Torschüsse in dieser Partie und die siegreichen Gäste aus Liverpool nur acht. Ob man nun schon Meister ist? Szoboszlai: "Nein, wir müssen ruhig bleiben und weiter arbeiten."