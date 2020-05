Bayern führen Barcelona vor

FC Bayern München - FC Barcelona 4:0 (1:0)

Tore: Müller (25., 82.), Gomez (49.), Robben (73.)

Nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase fanden die Bayern immer besser ins Spiel. Der FC Barcelona konnte sein gefürchtetes Kombinationsspiel in den ersten 30 Minuten noch nicht aufziehen, strahlte kaum Gefahr aus. Die Münchner attackierten früh und bekamen das Match unter Kontrolle.

Das Führungstor ist einem Eckball entsprungen. Dante behauptete sich in der Luft, legte per Kopf für Müller auf, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste.

In den 15 Minuten vor der Pause ließ Barcelona den Ball etwas besser laufen, torgefährliche Szenen konnte man sich aber nicht erarbeiten. Die Münchner waren in diesem ersten Abschnitt insgesamt die bessere Mannschaft und führen zur Pause nicht unverdient mit 1:0.

Perfekter hätte die zweite Halbzeit für die Bayern nicht beginnen können. Nach einem Eckball von Arjen Robben legte Müller per Kopf in die Mitte auf Gomez, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Der Makel an der Sache: Gomez stand im Abseits.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte eindeutig den Hausherren. Nach dem 2:0 hätte Ribery sogar auf 3:0 stellen können, schoss aber am langen Eck vorbei.

Der FC Barcelona fand bislang noch kein Mittel, die starken und sehr souveränen Münchner in Bedrängnis zu bringen. Die Spanier waren in den ersten 70 Minuten erschreckend chancenlos.

Es waren beeindruckende 75 Minuten der Bayern, die Robben mit dem Treffer zum 3:0 krönte. Aber auch dieses Tor hätte nicht zählen dürfen, war ihm doch ein Foul von Müller an Jordi Alba vorausgegangen.

Nach perfekter Vorarbeit von David Alaba stellte Thomas Müller auf 4:0 - dem Spielverlauf entsprechend.

Am Ende feiern die Bayern einen 4:0-Erfolg. Erschreckend aus Barcelona-Sicht: Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.