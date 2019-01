Lionel Messi erzielt sein 400. Tor in der Primera Division

Lionel Messi hat am Sonntag den nächsten Meilenstein erreicht. Der Barcelona-Superstar erzielte im Heimspiel gegen Eibar (3:0) seinen 400. Treffer in der Primera Division. Dafür benötigte der 31-jährige Argentinier 435 Einsätze in der höchsten spanischen Spielklasse.

Zweitplatzierter in der ewigen Liste ist Cristiano Ronaldo, der es in 292 Partien auf 311 Tore für Real Madrid brachte. Dahinter folgen Telmo Zarra mit 251 Toren in 277 Spielen für Athletic Club, Hugo Sanchez (234), Raul (229), Qini (219) und David Villa (185).