Liga-Entwicklung: Akademiker im Vormarsch

Georg Pangl hat keinen einfachen Job. Der Bundesliga-Vorstand kommt praktisch nur dann zu Wort, wenn es um negative Themen rund um den Fußball geht. Am Mittwoch durfte Pangl zwei Tage vor dem Start der Frühjahrssaison über durchaus positive Entwicklungen in der höchsten Spielklasse referieren.



Legionäre



Die Anzahl der Gastarbeiter bei den zehn Bundesliga-Klubs ist in den letzten Jahren sukzessive gesunken. Waren 2004 noch 44 Prozent der eingesetzten Spieler Legionäre, sind es im Herbst 2011 nur mehr 30 Prozent gewesen. Spitzenreiter in dieser Tabelle der anderen Art ist der SC Wiener Neustadt mit einem Österreicher-Anteil von rund 95 Prozent.



UEFA-Ranking



Die Bundesliga hat im europäischen Vergleich im letzten Jahr kräftig aufgeholt. War man zu Jahresbeginn 2011 noch 19. im UEFA-Länderranking, startet Österreich dank der Erfolge von Salzburg, aber auch der achtbaren Ergebnisse von Austria und Sturm in der Europa League auf Rang 15 ins neue Jahr. Deshalb winkt ein fünfter Europacup-Startplatz für die Saison 2012/2013.



Akademie-Spieler



Bemerkenswert ist auch ein Trend in der Bundesliga: "Nicht weniger als 78 aktuelle Spieler – darunter Namen wie Dibon, Drazan, Grünwald, Jantscher oder Hosiner – haben ihre Karrieren in den Bundesliga-Akademien begonnen. Das ist ein Wert, auf den man stolz sein kann", sagt Pangl.

Finanzen



"Auch finanziell stehen die Vereine gut da. Alle zehn Klubs haben 2011 mit schwarzen Zahlen abgeschlossen", konnte Pangl ebenfalls berichten.



Absage



Das für Samstag terminierte Spiel Admira – Kapfenberg wird nicht stattfinden können. Ex-Schiedsrichter Fritz Stuchlig überprüfte Donnerstag Nachmittag im Auftrag der Bundesliga den gefrorenen Rasen in der Südstadt und kam zu dem Schluss, das ein Spiel unter diesen Bedingungen gesundheitsgefährdend wäre.



Am Rand der Bundesliga-Konferenz wurde bekannt, dass Innsbruck und Salzburg am Wochenende in jedem Fall gegeneinander spielen werden. Sollte die Bundesliga-Partie am Tivoli abgesagt werden müssen, findet in Salzburg ein Freundschaftsspiel statt.