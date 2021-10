Lienharts erstes Saisontor ebnete Freiburg den Weg zum Sieg

Philipp Lienhart kommt mit einem persönlichen Erfolgserlebnis zum ÖFB-Nationalteam. Der Verteidiger brachte Freiburg gegen Hertha BSC mit seinem ersten Saisontor in Führung (17.). Damit ebnete er seiner Mannschaft den Weg zum 2:1-Erfolg und zum zwischenzeitlichen dritten Tabellenplatz.

Einen turbulenten Start erlebte Gladbach-Trainer Adi Hütter beim Gastspiel in Wolfsburg. Sein Team lag nach nur sieben Minuten und Toren von Embolo (5.) und Hofmann (7.) schon 2:0 in Führung. Salzburgs nächster Gegner in der Champions League kam durch Waldschmidt heran. Weil Gladbachs Stindl einen Elfmeter vergab, blieb es bis zum Schluss spannend. In Überzahl gelang Scally schließlich das entscheidende 3:1.

Ohne ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner (muskuläre Probleme) kassierte Hoffenheim in Stuttgart eine bittere 1:3-Niederlage. Daran konnte auch Mittelfeldstratege Florian Grillitsch nichts ändern.

Alles andere als souverän agierte Dortmund zu Hause gegen Augsburg. Ohne den verletzten Torjäger Haaland sorgten Guerreiro und Brandt für einen knappen 2:1-Erfolg. Damit verkürzte das Team von Trainer Marco Rose den Rückstand auf Leader Bayern vorübergehend auf einen Punkt.