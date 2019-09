Licht aus: 28 Minuten Nachspielzeit im englischen Cup

Pirelli Stadion - das hört sich eher nach einer noblen Spielstätte an. Doch das besagte Stadion steht nicht etwa in London oder Rom oder doch Paris, sondern im beschaulichen Burton-upon-Trent in der englischen Grafschaft Staffordshire. Hier ist der Burton Albion Football Club beheimatet, der aktuell in der drittklassigen Football League One spielt.

Burton Albion hatte am Donnerstagabend einen Klub aus der obersten englischen Spielklasse zu Gast. Der AFC Bournemouth, der aktuell etwas überraschend auf dem sechsten Platz der Premier-League-Tabelle wiederzufinden ist, musste an die Heimstärke des Drittligisten aus der 72.000-Einwohner-Gemeinde glauben. Es gab einen 2:0-Sieg des Underdogs, von dem die Fans Burtons lange ihren Nachfahren erzählen werden.