Lewandowski verlängerte bei den Bayern bis 2023

Lewandowski war vor fünf Jahren ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt. In 246 Pflichtspielen erzielte der 31-jährige Clubkollege von David Alaba 197 Tore für die Münchner. "Der FC Bayern ist meine sportliche Heimat geworden", sagte Lewandowski. "Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden." Zuvor äußerste er immer wieder Kritik an der Transferpolitik der Bayern, forderte Verstärkungen und drohte immer wieder mit seinem Abgang.