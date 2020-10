Lewandowski erzielt beim 5:0 gegen Frankfurt drei Tore

Robert Lewandowski ist in die neue Saison gestartet, wie er die alte beendet hatte. Der Pole erzielte beim 5:0 seiner Bayern gegen Eintracht Frankfurt drei Treffer und hat nach fünf Runden in der Bundesliga bereits zehn Tore auf dem Konto. Am Ende feierten die Bayern einen 5:0-Erfolg, Sané traf in Robben-Manier zum 4:0, der 17-jährige Musiala traf zum Endstand. Frankfurt-Defensiv-Spieler Ilsanker verlor bei zwei Gegentoren den entscheidenden Zweikampf.

Einen Schock hatten die Bayern bereits nach 53 Sekunden der Partie zu verdauen: Supertalent Alphonso Davies blieb am Rasen hängen und knickte ohne gegnerischen Kontakt im Mittelfeld mit dem rechten Fuß um. Der 19-jährige Kanadier musste ausgewechselt werden. "Ein Band ist gerissen, ein Band ist teilabgerissen. Wir rechnen mit sechs bis acht Wochen Ausfall“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach der Partie.