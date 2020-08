Leverkusen will den Umweg in die Champions League

„Wir haben eine gute Ausgangsposition, aber so einfach wird es nicht sein“, sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Die Rangers um Trainer Steven Gerrard starteten nämlich am Wochenende bereits in die neue Saison, sind also eingespielt. Die Mannschaft hat die Saisonvorbereitung hinter sich und gewann das Auftaktspiel in der Premiership gegen Aberdeen.

Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler sieht den Zeitpunkt des Turniers kritisch: „Das gilt für alle. Jeder ist irgendwie auf der Suche und fragt sich: Wo steht man eigentlich?“ Bayers Viertelfinalgegner wäre in Düsseldorf übrigens Inter Mailand oder Getafe (Mittwoch nach Redaktionsschluss, Anm.).