Leverkusen erwartet Barças Groll

Robin Dutt macht sich keine falschen Hoffnungen. Da mag der FC Barcelona noch so in einer Krise stecken, da können die spanischen Gazetten nach der jüngsten 2:3-Pleite des Starensembles bei Osasuna noch so den Notstand ausgerufen haben. "Es wäre schon ein Wunder, wenn wir uns in zwei Spielen gegen Barcelona durchsetzen würden", weiß der Coach von Bayer Leverkusen, der im Achtelfinale der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr, live in Sky, KURIER.at-Ticker) den Titelverteidiger empfängt.



Zumal die Deutschen nun wohl der gesamte Groll der Barça-Stars erwartet. Der Meistertitel in der Primera Division wurde bereits abgehakt – Erzrivale Real liegt zehn Punkte voran – die Konzentration gilt Europa. "Die Liga ist kompliziert geworden", meint Barcelona-Coach Pep Guardiola, "jetzt werden wir den Titel in der Champions League verteidigen."



Ähnlich verhält es sich bei Leverkusen. Die Werks-Elf hat in der Liga die Champions-League-Startplätze längst aus den Augen verloren, nun wird von der internationalen Sensation geträumt. "Immer wenn man meint, es ist schon alles passiert, passiert wieder etwas Neues", sagt Trainer Dutt.



Ein Überraschungsteam ist im zweiten Achtelfinalspiel am Dienstag im Einsatz: APOEL Nikosia spielt in Lyon.