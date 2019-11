Letztes Ticket: Aaron Ramsey schießt Wales zur EM 2020

Für Andreas Herzog setzte es mit Israel zum Abschluss die nächste Niederlage. Nordmazedonien siegte in Skopje dank eines Tores von Boban Nikolov in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte. Israel hat nach einem guten Start in die Quali von den vergangenen sieben Spielen damit fünf verloren. Herzog hatte vor der Partie erklärt, die Mannschaft auch im Play-off im März betreuen zu wollen. Im israelischen Verband regen sich laut Medienberichten aber Stimmen, die einen Trainerwechsel anstreben. Polen schlug Slowenien in Warschau dank eines Tores von Jacek Goralski (81.). Robert Lewandowski hatte in sehenswerter Manier zum zwischenzeitlichen 2:1 (54.) der Hausherren gescort.

Belgien beendete die Qualifikation wie Italien makellos. Zypern ging in Brüssel zwar in Führung, bis zur Pause lagen die "Roten Teufel" aber bereits 4:1 voran. Am Ende erzielten Eden Hazard und Co. wieder ein halbes Dutzend Tore. In zehn Quali-Spielen gelangen den Belgiern in Summe 40 Treffer - bei drei Gegentoren. Russland fuhr mit einem 5:0 gegen San Marino den achten Sieg ein.