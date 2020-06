Letzte News: Leitgeb fraglich

Salzburg – Metalist Charkiw ( Red Bull Arena, 19 Uhr/live PULS4, Sky, KURIER.at-Ticker, SR Strahonja/Kro).



Letzte News Bei Salzburg ist Christoph Leitgeb wegen Knieschmerzen fraglich. Der Mittelfeldspieler wird am Donnerstag einen Fitnesstest absolvieren. Alan ist verletzt, Chema Anton und Cristiano sind nicht spielberechtigt. Charkiw ist komplett. Neuzugang Marlos, der im Jänner um vier Millionen Euro vom FC São Paulo geholt wurde, dürfte nicht in der Startelf stehen.



Rückspiel am Donnerstag, 23. Februar (21.05 Uhr MEZ) in Charkiw. Der Sieger trifft im Achtelfinale (8. und 15. März) auf den Gewinner von Rubin Kasan – Olympiakos (Hinspiel 0:1).