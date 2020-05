Leistungsgerechtes Remis in Ried

Dass alle Burgenländer Gewohnheitsmenschen sind, ist nicht empirisch nachgewiesen. Zumindest Paul Gludovatz und Dietmar Kühbauer stützen aber die Hypothese. Denn im Bundesligaspiel zwischen Ried und Admira sorgten die beiden Trainer vor Anpfiff für Altbekanntes: Gludovatz ließ seine Rieder zugespitzt, also im bewährten 3-3-3-1-System, stürmen, Kühbauer den Aufsteiger aus Niederösterreich im ordinären, aber flexiblen 4-4-2.



Zumindest in den ersten Minuten nach Anpfiff konnten beide Teams überraschen - negativ: Weder Ried noch die Admira nahmen nach den zuletzt guten Leistungen Selbstvertrauen mit in die Partie - der Aufsteiger durch zwei Siege gegen Austria und Sturm, die Rieder durch drei Erfolge in Serie, zuletzt der 5:0-Gala am Tivoli gegen Wacker Innsbruck.



Von befreitem Offensivschwung war zunächst jedoch keine Spur. Die Gastgeber aus Oberösterreich agierten zwar mit Übergewicht im Zentrum, jedoch ohne Zug in den gegnerischen Strafraum. Die Gäste waren ungewohnt abwartend, zögerlich, mit kräfteraubenden Ungenauigkeiten im Spielaufbau.