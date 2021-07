Lego-Fauxpas: Kruse im DFB-Klötzchenkader

Der dänische Spielzeugproduzent Lego hat am Dienstag das Aufgebot der deutschen Fußballnationalelf für die Europameisterschaft in Frankreich präsentiert - im ganz Kleinen: Trainer und 15 Nationalspieler kommen Mitte Mai als Minifiguren in den Handel. "Die Minifiguren sind den Nationalspielern individuell nachempfunden und tragen das DFB-Trikot, auf dem die Nummer und der Name des Spielers zu sehen ist", erklärte das Unternehmen mit Sitz im dänischen Billund.