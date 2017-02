Ohne Österreicher läuft bei Schalke 04 derzeit nicht viel. Am Sonntag glänzte in Köln aber nicht Guido Burgstaller als Torschütze, sondern Alessandro Schöpf. Der Tiroler erzielte schon in der zweiten Minute das 1:0. Es reichte aber nur zu einem 1:1-Remis.

Die vielleicht größte Chance zur erneuten Schalker Führung nach dem Seitenwechsel besaß Burgstaller, dessen gefühlvoller Heber über Köln-Goalie Kessler (76.) hauchdünn am langen Eck vorbeiging. Kurz danach wurde der Kärntner ausgewechselt (78.), Schöpf spielte durch.

Beim Comeback nach seinem zu Monatsbeginn erlittenen Außenbandriss im Sprunggelenk hat Michael Gregoritsch dem abstiegsgefährdeten HSV einen Punkt gesichert. Beim 2:2 gegen Freiburg wurde er in der Pause eingewechselt, in der 57. Minute traf der 22-Jährige.

Über einen Befreiungsschlag durften sich Zlatko Junuzovic und seine Bremer freuen. Werder holte mit einem 2:0 bei Mainz (ohne den rekonvaleszenten Karim Onisiwo) die ersten Punkte im Jahr 2017 und beendeten die Negativserien von vier Niederlagen en suite. Junuzovic bereitete den Kopfball-Treffer von Serge Gnabry zum 1:0 (16.) mit einem Eckball vor.

Marcel Sabitzer (unten) und seine Leipziger lagen in Mönchengladbach wenn, dann nur kurz am Boden. Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres stoppte RBL seine kleine Misserfolgsserie. Sabitzer blieb beim 2:1 der sechste Saisontreffer verwehrt, Gladbach-Goalie Sommer machte zwei gute Chancen des 22-Jährigen (16., 95.) mit starken Paraden zunichte.

Sowohl Sabitzer als auch sein österreichischer Klubkollege Stefan Ilsanker spielten durch.

David Alaba und seine Bayern konnten in Berlin in letzter Sekunde die zweite Saisonniederlage abwenden. Lewandowski traf erst in der 96. Minute zum 1:1-Ausgleich. Kurz zuvor hätte der diesmal als Innenverteidiger aufgebotene Alaba beinahe seine starke Leistung mit einem direkten Freistoßtreffer über die Mauer gekrönt. Hertha-Tormann Jarstein hatte etwas dagegen.

Erfreuliches gibt es von Aleksandar Dragovic zu berichten, der beim 3:1-Erfolg seiner Leverkusener in Augsburg sein Comeback feierte und gleich durchspielte. Julian Baumgartlinger kam ab der 67. Minute zum Einsatz. Bei Augsburg spielte Martin Hinteregger durch, Georg Teigl bis zur 71. Minute.

Martin Harnik setzte seine Torserie in der 2. deutschen Liga fort. Der Teamspieler erzielte beim 2:1-Sieg von Hannover in Dresden in der 64. Minute das zwischenzeitliche 1:0 für die Gäste. Harnik brachte es in den jüngsten drei Pflichtspielen für die 96er auf vier Tore, insgesamt hält er bei 15 Treffern in der laufenden Saison.

Dominik Wydra erzielte sein erstes Tor für Bochum in der 2. Bundesliga. Nach seiner Einwechslung in Minute 61 traf der Ex-Rapidler in der 87. Minute zum 2:1 gegen Würzburg.

Ebenfalls das Siegestor glückte Robert Zulj für Greuther Fürth beim 1:0 gegen Düsseldorf (41.) – es war der 400. Sieg des Klubs aus Franken in der 2. Liga.