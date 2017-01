Legionärs-Check: Burgstallers Traumdebüt

Mit seinem Last-Minute-Siegtreffer über Ingolstadt hat ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller ein Traumdebüt für Schalke gefeiert. "Es ist ein überragend geiles Gefühl, wenn du in der Nachspielzeit vor der blauen Wand treffen kannst", meinte er im Hinblick auf das Tor vor der Schalker Fankurve, mit dem er einer matten Vorstellung noch ein glückliches 1:0-Ende bescherte.

In der 69. Minute hatte der erst zwölf Tage zuvor für 1,5 Millionen Euro aus Nürnberg verpflichtete Stürmer seinen Premierentreffer im deutschen Fußballoberhaus noch verpasst, Sekunden vor dem Abpfiff wurde er dann zum Matchwinner.

Der 27-Jährige stand nach einem abgefälschten Schuss seines Landsmanns Alessandro Schöpf (spielte durch) goldrichtig und netzte zum umjubelten Erfolg der Gastgeber ein. "Ich habe immer gehofft, dass ich noch eine Torchance bekomme", betonte Burgstaller nach seiner erfolgreichen Premiere. "Natürlich träumt man von solch einem Finish."

Markus Suttner spielte übrigens bei den Ingolstädtern durch, hatte die meisten Ballkontakte (79) in seinem Team und gab einen Schuss aufs Tor ab.

Weniger erfreulich verlief das Wochenende für Aleksandar Dragovic. Der Teamverteidiger musste im Match seiner Leverkusener gegen Hertha nach sieben Minuten vom Platz . Nach einem Klärungsversuch stieß er mit einem Gegenspieler zusammen, mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss ging es ins Spital.

Nach langer, langer Zeit durfte Florian Kainz für Werder Bremen auflaufen. Nach seinem zehnminütigen Einsatz gab es nichts zum Jubeln. Die Bremer unterlagen daheim Dortmund 1:2. Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch fehlten verletzt.

Einen Kurzeinsatz verbuchte auch Michael Gregoritsch, der bei der 0:1-Niederlage seiner Hamburger in Wolfsburg in der 84. Minute ins Spiel kam. In dieser Zeit gab er immerhin zwei Torschüsse ab.

Gesenkten Kopfes verließ auch Martin Hinteregger (re.) den Platz. Für sein Augsburg setzte es gegen Hoffenheim eine 0:2-Heimniederlage. Der Teamverteidiger spielte durch.

Nicht überzeugen konnte David Alaba beim 2:1-Sieg seiner Bayern in Freiburg. Beim Gegentor sah der Wiener schlecht aus, in der 71. Minute musste er für den Spanier Bernat den Platz räumen.

Als Sieger vom Platz gingen Marcel Sabitzer (Bild) und Stefan Ilsanker. Gegen die Frankfurter Eintracht feierte Leipzig ein 3:0. Sabitzer spielte durch, vergab in der 45. Minute eine Großchance.

Ilsanker wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Hätte sich kurz davor in die Torschützenliste eintragen können, setzte seinen Flugkopfball allerdings deutlich übers Tor.

Bei den Frankfurtern kam Goalie Heinz Lindner ab der 5. Minute zu seinem Bundesliga-Debüt, nachdem Einser-Tormann Lucas Hradecky ausgeschlossen worden war. Der Ex-Austrianer konnte sich einige Mal auszeichnen, musste aber auch zweimal hinter sich greifen.

Die England-Legionäre hatten nicht wahnsinnig viel Grund zur Freude. Marko Arnautovic sah mit seinem Stoke City lange Zeit wie der sichere Sieger über Manchester United. Dann traf Wayne Rooney per Elfer in Minute 94. Arnautovic hatte die unfreiwillige Vorlage zum Eigentor durch Juan Mata geliefert. Kurz vor Schluss wurde der Wiener ausgewechselt.

Einen Punkt holte die Truppe von Sebastian Prödl. Watforf spielte bei Bournemouth 2:2, der Steirer stand über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen.