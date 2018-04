Lazio Rom wurde zum Synonym für den rechten Kick

Sie steht symbolisch für sechs Millionen Juden, die während des Holocaust vom Naziregime ermordet wurden: Anne Frank verstarb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen – ihr veröffentlichtes Tagebuch erinnert an eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Im Oktober wurden bei einem Heimspiel von Lazio Rom von Fan-Gruppen Sticker verteilt auf denen Anne Frank im Dress von Erzrivale AS Roma zu sehen war. Der Grund dieser Aktion: 72 Jahre nach dem Ende des Holocausts gilt jüdische Identität bei Fußballfans in Rom als Beleidigung.

Die Ultras von Lazio haben eine unrühmliche Vorgeschichte. Während eines Derbys 1998 zeigten sie der Roma-Kurve einen Banner mit der Aufschrift: „ Auschwitz ist euer Land. Die Öfen sind eure Heimat.“