LASK gegen Blau-Weiß: Provokationen und Erinnerungen im Linzer Derby

An den 31. Mai 1997 erinnern sich in Linz vor allem die Blau-Weißen besonders gerne zurück. 3:0 gewann der FC Linz im Derby auf der Gugl vor 15.000 Fans gegen den LASK. Brenner, Bujdak und Zeller bezwangen einen gewissen Pepi Schicklgruber im Tor der Schwarz-Weißen. Der Schlusspfiff von Fritz Stuchlik sollte der letzte für lange Zeit sein in einem Linzer Derby auf höchstem Niveau. Nach 26 Jahren kehrt das Duell am Samstag in die Bundesliga zurück.