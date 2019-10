LASK auf Reisen: Unruhe in Lissabon nährt Linzer Hoffnung

Eines steht aber trotz der Probleme bei Sporting fest: "Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität und großer internationaler Erfahrung." Der Druck liegt nach dem 2:3 in Eindhoven zum Auftakt beim Europacupsieger der Pokalsieger von 1964. In Hinblick auf die beiden Aufstiegsränge zu rechnen beginnen will Teamspieler Thomas Goiginger aber keinesfalls: "Wir schauen nicht auf Punkte, sondern denken nur von Spiel zu Spiel."

Zwischen den Grün-Weißen und den Schwarz-Weißen ist es übrigens ein Wiedersehen nach 50 Jahren. 1969 setzte es in der ersten Runde des damaligen Messestädte-Cups in Lissabon ein 0:4, in Linz gelang dann immerhin ein 2:2-Remis.