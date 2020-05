Lahm: "In jeder Gruppe der Favorit"

Nein, immer haben die Bayern nicht das Glück, das ihnen so oft nachgesagt wird. Zumindest was die Auslosung für die neue Champions-League-Saison betrifft, war Fortuna nicht unbedingt auf Seiten des deutschen Rekordmeisters. Die Gegner Villarreal, Napoli und der Finanzkrösus Manchester City sind das, was man durchaus als Horrorlos bezeichnen darf.



Gut für die Bayern, dass die Generalprobe so gut verlaufen ist. Nach dem 7:0-Schützenfest gegen Freiburg fällt in Spanien beim FC Villarreal heute (20.45 Uhr, live in ORFeins) der Startschuss in der Königsklasse, die im Idealfall für die Münchner mit dem Finale im eigenen Stadion am 19. Mai enden soll. "Ich glaube, dass man die Euphorie nicht bremsen muss. Wir wissen, dass Champions League wieder was anderes ist als Bundesliga", sagte Kapitän Philipp Lahm am Montag.