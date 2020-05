Länderspieljahr 2014 beginnt in Klagenfurt

Seit Dienstag ist das Jahr 2013 für das Nationalteam zu Ende. 2014 wird das ÖFB-Team am 5. März in Klagenfurt eröffnen. Der Gegner steht fest, wird aber aufgrund fehlender Unterschriften noch nicht verraten. „Es wird aber ein guter Gegner sein“, versicherte ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig.

Zu diesem Zeitpunkt wird der ÖFB bereits die Gegner für die EM-Qualifikation 2016 kennen. Denn die Auslosung erfolgt am 23. Februar in Nizza. Derzeit schaut es danach aus, dass die Österreicher gerade noch in den dritten Lostopf rutschen. Doch die UEFA hält den genauen Berechnungsschlüssel wie immer streng geheim, die endgültige Topfeinteilung soll spätestens Mitte Dezember veröffentlicht werden.

An der EM 2016 werden 24 statt bisher 16 Nationen teilnehmen. Die Top zwei der neun Quali-Gruppen plus der beste Dritte schaffen direkt die Qualifikation. Die acht weiteren Dritten kämpfen in Play-off-Duellen um die restlichen vier Tickets.

Konkrete Formen nimmt auch eine von der UEFA angedachte Gründung einer Liga für Nationalteams (Nations League) an, die die Freundschaftsspiele ersetzen soll. Laut Ludwig könnte die Nations League, die in Divisionen aufgeteilt und mit Auf-und Abstieg gespielt werden soll, nach dem Ende der WM 2018 gestartet werden. Konzepte und Terminpläne werden laut Ludwig derzeit erstellt. „Die Nations League soll kein Zirkusbewerb werden“, sagte Ludwig.