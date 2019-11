Kurioser Vorfall in Champions League: 1:1 statt 2:0 in Prag

Wieder einmal hat der Videobeweis zugeschlagen

Keine 20 Minuten später jubelten die Italiener über das vermeintliche 2:0 nach einem Treffer von Romelu Lukaku. Dann jedoch nahm der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak den Treffer nach Videobeweis zurück - und entschied stattdessen auf Elfmeter für Prag. Stefan de Vrij hatte zuvor Prags Peter Olayinka in Inters Strafraum am Fuß getroffen. Slavia-Kapitän Tomas Soucek verwandelte den Elfmeter, so stand es plötzlich nicht 0:2 sondern 1:1. Mit so einem Ergebnis ging es dann in die Halbzeit.

Trotzdem durften die Italiener einen Sieg über die tschechische Mannschaft feiern: Lukaku erzielte doch noch ein Tor (81.), Martinez legte in der 88. Minute nach.