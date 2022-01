Kurioser Elfmeter von Kainz entscheidet deutsches Cup-Achtelfinale

Sein Landsmann Dejan Ljubicic versenkte seinen Elfmeter zum 2:2 wuchtig hoch in die Mitte souverän. Der Ex-Rapidler stand in der Startformation, Kainz war erst in Minute 101 aufs Feld gekommen. Louis Schaub verfolgte die ganze Partie von der Bank aus. Nach der Verlängerung war es 1:1 gestanden. Nach dem vermeintlichen Siegestreffer des HSV durch Robert Glatzel (92.), war Anthony Modeste (122.) gerade noch via Elfmeter der Ausgleich geglückt. Das bessere Ende hatten am Ende aber trotzdem die Hamburger.