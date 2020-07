Kurios: Schiedsrichter läuft sogar der Verteidigung davon

Das finale 3:0 für Thun fiel in der Nachspielzeit der Partie, weniger als der Treffer selbst stand aber Schiedsrichter Urs Schnyder im Mittelpunkt. Denn während Gregory Karlen völlig frei auf das Tor läuft und die Abwehr nicht hinterherkommt, zieht der Unparteiische einen Sprint an, mit dem er sogar die Verteidiger überflügelt. Und damit wohl so manchen Betrachter zum Staunen bringt.