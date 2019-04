Kurios: Rot für Schuh-Wurf nach brutalem Foul

Dayton war in der 74. Minute beim Spielstand von 1:1 ausgeschlossen worden. Knapp vor dem Schlusspfiff durften die 1.337 Leyton-Fans unter den 3.339 Zuschauern beim Londoner Derby doch noch jubeln. Torjäger Macualey Bonne verwertete in der 90. Minute einen Elfmeter zum Sieg.

Leyton Orient, gegründet 1881, war vor zwei Jahren nach 112 Jahren in den vier Profiligen in den Amateurbereich abgestiegen. In dieser Saison könnte es aber wieder klappen mit der Rückkehr in die Football League Two. Die Nordlondoner liegen in der National League nach 43 von 46 Runden mit 84 Punkten auf Platz eins. Zwei Punkte dahinter folgt Salford City, einen weiteren Zähler dahinter Solihull Moors. Nur der Meister steigt direkt auf.