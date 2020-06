Kühbauer verlängert in Wolfsberg

Der Wolfsberger AC hat den Vertrag von Trainer Dietmar Kühbauer vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2016 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag aus dem Trainingslager in der Türkei bekannt.

Der 43-jährige Burgenländer ist seit September 2013 Chefcoach der Kärntner, die als Tabellenzweiter in die Frühjahrssaison gehen. Trotz der starken Positionierung in der Tabelle ist bei den Lavanttalern aber nicht alles eitel Wonne. Bereits seit acht Runden wartet man vergeblich auf einen Sieg in der Bundesliga.

Gutes Omen für den Frühjahrsstart: der letzte Erfolg gelang am 4. Oktober gegen die Wiener Austria, die zum Frühjahrsauftakt am 15. Februar zu Gast in Klagenfurt sein wird.