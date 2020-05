KSV: Schmidt ersetzt Von Heesen

Klaus Schmidt ist neuer Trainer des abstiegsgefährdeten Erstligisten Kapfenberger SV. Wie Klubpräsident Erwin Fuchs am Samstag erklärte, löst der 45-jährige Steirer mit sofortiger Wirkung Thomas von Heesen ab, der Deutsche bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten. "Wir müssen uns endlich stabilisieren", sagte Fuchs zu seinen Erwartungen an Schmidt. Derzeit trennen die Obersteirer, die im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen waren, nur zwei Punkte von Schlusslicht BW Linz.

Schmidt hatte bereits einmal, allerdings nur für wenige Wochen, in der Saison 2007/08 den SK Austria Kärnten in der Bundesliga als Cheftrainer betreut. Sonst fungierte Schmidt stets als Co-Trainer, u.a. beim GAK und in Wr. Neustadt, zuletzt als rechte Hand von Josef Hickersberger bei Al Wahda in Abu Dhabi (bis Sommer 2011).