Kroatien-Remis in Portugal, Oranje verabschieden Sneijder

Kroatien ist im ersten Spiel nach dem Vize-Weltmeistertitel in Russland sieglos geblieben. Die Truppe von Trainer Zlatko Dalic trennte sich am Donnerstagabend in einem Test in Sao Joao da Venda von Europameister Portugal 1:1. Ivan Perisic (18.) brachte die Kroaten in Führung, Abwehrspieler Pepe (32.) gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Bei Portugal fehlte Superstar Cristiano Ronaldo.

Der Neo-Juventus-Turin-Akteur steht seinem Nationalteam auch am Montag im Nations-League-Duell mit Italien nicht zur Verfügung. Kroatien startet in den neuen Bewerb am Dienstag in Elche gegen Spanien.

Die Niederlande setzten sich im Test gegen Peru 2:1 durch. Memphis Depay sorgte mit einem Doppelpack (60., 83.) in Amsterdam für die Wende und Entscheidung. Mittelfeldspieler Wesley Sneijder gab bis zur 62. Minute seine Abschiedsvorstellung im "Oranje"-Dress. Nach 134 Partien im Team ist für den 34-jährigen Rekordnationalspieler Schluss.