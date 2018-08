Krisenmanagement vom DFB an externe Agentur ausgelagert

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch bestätigt, in Sachen Krisenmanagement ein PR-Unternehmen engagiert zu haben. Der DFB steckt nach dem "Fall Özil", dem WM-Vorrunden-Aus und der noch immer nicht abgeschlossenen Affäre um die Heim-WM 2006 weiter in Kalamitäten. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schoss indessen scharf gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel und den zurückgetretenen Mesut Özil.

"Ein externer Schulterblick gehört zum Umgang mit solchen Themen. Es handelt sich dabei lediglich um ein zeitlich begrenztes, wirtschaftlich sehr überschaubares Beratungsmandat", teilte der DFB nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Engagement der Agentur Hering Schuppener mit Standorten unter anderem in Frankfurt/Main und Berlin mit. Das Unternehmen berät auch VW im Diesel-Skandal.