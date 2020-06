Krakau: Weltkulturerbe und Fußballzentrum

Citta heißt die Kuh, die schon Artistin war. 33 Jahre ist Citta alt, von Geschlecht weiblich, von der Art her Elefantin und von Beruf pensionierte Zirkusattraktion.



Citta also wurde zum Fußballorakel, weil sie im Gegensatz zu einem Esel und einem Papagei beim Champions-League-Finale die Kugel mit der Chelsea-Fahne in den Rüssel nahm.



Citta wohnt in Krakau. Dort gibt es zwar kein EM-Stadion, aber nur unweit von Cittas Zuhause bereiten sich Niederländer und Italiener auf die Spiele vor. In der Nähe des Zoos liegen die Stadien von Cracovia und Wisla Krakau – nur durch einen Park getrennt, in dem noch hektisch an der Einzäunung des Public-Viewing-Geländes gearbeitet wird.



Die Niederländer absolvierten zwei Showtrainings vor vollem Haus. Das bedeutet im Wisla-Stadion 25.000 Zuschauer.



Die Italiener im Cracovia-Stadion konnten am Dienstag nur 10.000 Menschen sehen. Sie werben gegenüber des Stadions in einem Kulturzentrum mit ihrer "Casa Italia", in die aber nur ausgewählte Menschen hinein dürfen.



Die Engländer werden am Freitag öffentlich trainieren, auf ihren Platz passen aber nur 3200 Personen. Das Team von Roy Hodgson reiste als Spätstarter erst am Mittwoch an – zuvor galt es noch, die Queen zu feiern.