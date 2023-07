König im Fürstentum: Adi Hütter zieht es nach Frankreich

Monaco hatte sich nach dem Verpassen des Fußball-Europacups in der vergangenen Saison von Clement getrennt.

Adi Hütter hatte seine Trainerkarriere in Altach gestartet. Grödig führte der Vorarlberger in die Bundesliga und wurde später Meister mit Salzburg. Auch Young Boys Bern führte er in der Schweiz zum Meistertitel. Es folgten Engagements bei Eintracht Frankfurt und bei Borussia Mönchengladbach. In der abgelaufenen Saison hatte sich Hütter eine Auszeit genommen.