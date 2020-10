Knie-OP: Liverpool-Star Virgil Van Dijk droht lange Pause

Englands Meister Liverpool muss voraussichtlich länger auf seinen niederländischen Abwehrstar Virgil van Dijk verzichten. Der 29-jährige Verteidiger der "Reds" wird nach der Verletzung, die er am Samstag im Derby bei Everton (2:2) erlitten hatte, am Knie operiert. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt.